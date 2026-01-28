Единороссы парламента Приморья сменили главу фракции: эксперты о ротации

Фракция «Единая Россия» в Заксобрании Приморья на заседании 28 января ротировала свое руководство. Спикер парламента Антон Волошко заменил на этом посту Сергея Слепченко, возглавлявшего депутатское объединение в двух созывах на протяжении девяти лет. Кадровую перестановку эксперты рассматривают как попытку укрепить единство партийного большинства в преддверии выборов 2026 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Инициатива переизбрания лидера фракции возникла на фоне ситуации с председателем комитета по социальной политике Игорем Чемерисом, который решил участвовать в специальной военной операции. Об уходе на СВО депутат объявил 20 января, подписав контракт на полугодовой срок со службы в Херсонской области в составе добровольческого отряда БАРС-33. По предложению Чемериса комитет временно возглавил его заместитель Николай Алешин. Однако это решение вызвало возражения внутри фракции.
Как пояснила ИА PrimaMedia депутат Оксана Рыбалко, «комитет должен работать под началом постоянного руководителя», поэтому «ничего личного». Инициативу об освобождении Чемериса с поста председателя выдвинули Рыбалко, ее коллеги Александр Захаров и Татьяна Косьяненко. По данным PrimaMedia, на этом голосовании руководитель ЗакСовских единороссов Сергей Слепченко воздержался — такой позиционный шаг стал одним из сигналов назревающей смены в фракционной иерархии.
По информации агентства, перед заседанием парламента утром 28 января состоялось заседание фракции «Единая Россия» с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко. По его итогам Сергей Слепченко покинул пост главы депутатского объединения. Руководство фракцией перешло Антону Волошко, который одновременно является председателем краевого парламента.
Два депутата, две траектории.
Сергей Слепченко руководил фракцией в двух созывах, с 2017 года. Представляет в парламенте интересы северных территорий — Дальнегорского округа, Тернейского района (ранее еще Чугуевского р-на). Депутат трех созывов ЗС ПК (с пятого по седьмой). Он долгие годы возглавлял фракцию в двух созывах подряд, начиная с 2017 года. По служебным декларациям, Слепченко является гендиректором ООО «Акватехнологии» и одним из наиболее состоятельных членов парламента.
Новый фракционный лидер Антон Волошко стал депутатом в ноябре 2023 года, избравшись по округу № 21, и сразу возглавил парламент Приморья, сменив на этом посту Александра Ролика, перешедшего в Совфед по квоте губернатора. До 2023 года Антон Волошко являлся вице-губернатором по внутренней политике. Многие годы работает в команде Олега Кожемяко. До переезда в Приморье занимал аналогичную должность в Сахалинской области (2019 г.).
Вертикаль по образцу.
Совмещение должностей спикера и руководителя фракции «Единая Россия» — практика, широко распространенная в российских регионах.
«Нерядовое событие привело к достаточно рядовым последствиям, если посмотреть в разрезе регионов. В Дальневосточном федеральном округе достаточно часто фракцию ЕР возглавляют непосредственно спикеры. Это нормальная практика, особенно когда сейчас в регионах вертикализирована система управления. В данном случае Антон Волошко — это прямое продолжение команды губернатора в Законодательном собрании», — считает генеральный директор консалтингового центра «Эксперт Групп» и политолог Павел Налийвайко.
По его словам, подобная структура власти в Приморье является едва ли не образцовой для региона.
«Давно не было в регионе столь вертикальной и последовательной конфигурации во властных кругах», — сказал он в беседе с ИА PrimaMedia.
Эксперт расценил происходящие кадровые перестановки как естественный процесс обновления региональной элиты.
«Идёт процесс завершения, обновления региональной элиты. И, как ни странно, этот процесс завершается не на такой конфликтной ноте. Скорее мы видим сейчас некую естественную миграцию этой элиты, которая уже не может что-либо дать региону на позиции парламентариев или руководителей органов исполнительной власти, и меняет курс своего развития. Подобный дрейф, на мой взгляд, он пойдет лишь на пользу региону», — считает Наливайко.
Заметным для региональной политики является и то, что смена проходит без публичных конфликтов, а «нативно». Это, по мнению политолога, положительный сигнал для Приморья: «Очередной виток политической конфрактации, как правило, не приводит ни к чему хорошему. Так что в целом, наверное, Приморский край от всего этого точно выиграл».
Репетиция перед кампанией.
Политолог Александр Андони в разговоре с ИА PrimaMedia расценил ситуацию с уходом Чемериса как удачный момент для администрации.
«Руководство внутриполитическим блоком, на мой взгляд, восприняло отставку Игоря Святославовича как подарок судьбы — ситуацию, которая позволяет аппаратно подготовить действующий состав Законодательного собрания к выборам, последним для этого созыва, намеченным на сентябрь 2026 года. Здоровая, проактивная реакция», — сказал Андони.
Кадровую рокировку эксперт связывает с подготовкой к выборам 2026 года.
«В подобных ротациях обычно просматривается будущий состав Законодательного собрания, то есть те, кто планирует бороться за депутатские мандаты», — отметил политолог.
Так, в частности должность председателя комитета имеет избирательный вес, «добавляет кандидату статусности и веса в предвыборных материалах». В ходе январского заседания ЗС обновило руководство двух рабочих органов. Комитет по соцполитике вместо Чемериса возглавил депутат Всеволод Романов (ЕР). Освобожденный им пост главы комитета по регламенту получил самый молодой парламентарий ЗС, чемпион мира, России и Европы по кикбоксингу Александр Захаров.
Совмещение постов спикера и фракционного лидера Андони расценивает как вопрос политико-аппаратный.
«Формально спикер должен согласовывать повестку с руководителями фракций. Если он при этом сам возглавляет фракцию, то выходит, что повестку он согласовывает сам с собой. С одной стороны, это упрощает процесс, с другой — снижает уровень представительства», — объяснил эксперт.
По его словам, эффективность зависит от личности политика: «Посмотрим, как с этой задачей справится Волошко в оставшийся период. Думаю, в рамках текущей политической конфигурации серьёзных проблем у него не возникнет».
В случае, если Антон Волошко останется работать в Законодательном собрании и не уйдет в Государственную Думу, по мнению Александра Андони, он войдет в «тройку» лидеров партийного списка в рамках предвыборной гонки, а также сохранит пост спикера и главы фракции после переизбрания.