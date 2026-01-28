Депутаты Курултая ужесточают требования к «Продукту Башкортостана»

Изменения коснутся положений, регламентирующих маркировку пищевых продуктов знаком «Продукт Башкортостана», отмечается в сообщении. Сейчас решающее значение для маркировки имеет место создания товара: продукт должен быть изготовлен на территории республики из натурального сырья, тоже произведенного в регионе. Законопроект переносит акцент на качество: товар с маркировкой должен также соответствовать требованиям к качеству и безопасности пищевых продуктов, установленным законодательством.