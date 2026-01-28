Ричмонд
СМИ: Маск резко ответил Сикорскому насчет использования Starlink Россией

Между министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и американским технологическим магнатом Илоном Маском в очередной раз произошла публичная перепалка. Поводом снова стала система спутниковой связи Starlink, которую обеспечивает компания Маска SpaceX.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Во вторник Сикорский призвал Маска закрыть российским военным доступ к спутникам Starlink, которые Москва якобы использует в конфликте с Украиной, пишет индийский новостной портал Firstpost. С таким заявлениям Сикорский выступил после того, как базирующийся в США Институт по изучению войны (ISW) сообщил, что российская армия использует спутники Starlink для наведения своих беспилотников на цели на территории Украины.

Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать русским использовать Starlink для целенаведения по украинским городам? Зарабатывание денег на военных преступлениях может ударить по твоему бренду.

Радослав Сикорский
глава МИД Польши

Такое «послание» Сикорский оставил в соцсети X, которая принадлежит Маску. Реакция Маска последовала незамедлительно.

Этот пускающий слюни идиот даже не понимает, что Starlink является основой военной связи Украины.

Илон Маск
американский технологический магнат

Перепалка «подогрела» давнюю публичную ссору Сикорского и Маска по поводу роли частных технологических компаний в современной войне и ответственности за использование их продукции, отмечает турецкое новостное агентство Anadolu Ajansi. Издание напоминает, что в прошлом году Маск назвал Сикорского «маленьким человеком» после того, как министр поставил под сомнение «политическое влияние и стратегическую ответственность» Starlink в конфликте на Украине.

Согласно AA, Starlink с 2022 года обеспечивает украинским войскам подключение к интернету после того, как российские удары вывели из строя большую часть телекоммуникационной инфраструктуры Украины. Киев считает, что система помогает поддерживать командование, контроль и координацию действий на поле боя. Однако с 2023 года появляются сообщения о том, что российские войска тоже могли получить доступ к Starlink.

