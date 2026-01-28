СМИ: Маск резко ответил Сикорскому насчет использования Starlink Россией

Согласно AA, Starlink с 2022 года обеспечивает украинским войскам подключение к интернету после того, как российские удары вывели из строя большую часть телекоммуникационной инфраструктуры Украины. Киев считает, что система помогает поддерживать командование, контроль и координацию действий на поле боя. Однако с 2023 года появляются сообщения о том, что российские войска тоже могли получить доступ к Starlink.