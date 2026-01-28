Прокуратура восстановила на работе участника СВО в Новосибирске

Прокуратура Центрального района Новосибирска заставила работодателя восстановить в должности участника специальной военной операции. Мужчину незаконно уволили после того, как он заключил контракт с Министерством обороны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.