Прокуратура восстановила на работе участника СВО в Новосибирске

Работодатель уволил сотрудника, ушедшего по контракту в армию.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального района Новосибирска заставила работодателя восстановить в должности участника специальной военной операции. Мужчину незаконно уволили после того, как он заключил контракт с Министерством обороны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Проверка показала, что компания нарушила трудовой кодекс, который гарантирует сохранение рабочего места за сотрудниками, уходящими на военную службу по контракту.

Прокурор района внес представление работодателю. Требование было выполнено незамедлительно — участник СВО восстановлен в своей должности.

Против ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение трудового законодательства.