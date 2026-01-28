Ричмонд
Парковки и «цветные» автобусы: омские депутаты решили добиваться транспортных поправок в КоАП

Депутаты Омского городского Совета в ходе первого пленарного заседания 2026 года, прошедшего 28 января, согласовали обращение в областное Законодательное Собрание с инициативой о внесении поправок, затрагивающих вопросы транспортной инфраструктуры, в региональный КоАП.

Источник: Reuters

Среди таковых, в частности, внешнее «оформление» салона общественного транспорта. Так, штрафовать предложено за несоответствие цветовой гаммы кузова пассажирского автобуса утверждаемым стандартам. Напомним, ранее для городского пассажирского автобуса утвердили «стандартный» цвет — оранжевый, тогда как троллейбусы, курсирующие по городским улицам, предложено окрасить в зеленый. Однако глава транспортного комитета Юрий Арчибасов отметил, что этот вопрос еще требует проработки.

«Напомню о том, что первое — это установление ответственности за нарушение цветовой гаммы транспортного средства и порядка размещения в нем информационных материалов. Второе — об установлении ответственности за нарушение обязанностей по информированию в области перевозок. Третье — это установление ответственности за нарушение порядка создания парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования. И четвертое, в сфере благоустройства установить ответственность за нарушения водителей, которые паркуются на газонах. У нас сейчас только предупреждение, теперь же мы такой вариант убираем», — напомнил депутат.

Юрий Арчибасов раскрыл вопрос по платным парковкам, проработка подхода к которым на уровне города активно ведется в настоящий момент. В частности, наказание хотят установить за занятие парковочного места без оплаты.

Как обратил внимание председатель Омского горсовета Владимир Корбут, перед депутатским корпусом не стоит задача сформировать чрезмерные «показательные» меры: в большинстве крупных городов предложенные инициативы в той или иной мере работают и доказали свою эффективность.