Парковки и «цветные» автобусы: омские депутаты решили добиваться транспортных поправок в КоАП

«Напомню о том, что первое — это установление ответственности за нарушение цветовой гаммы транспортного средства и порядка размещения в нем информационных материалов. Второе — об установлении ответственности за нарушение обязанностей по информированию в области перевозок. Третье — это установление ответственности за нарушение порядка создания парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования. И четвертое, в сфере благоустройства установить ответственность за нарушения водителей, которые паркуются на газонах. У нас сейчас только предупреждение, теперь же мы такой вариант убираем», — напомнил депутат.