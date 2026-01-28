Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог назвал главную цель Трампа во внешней политике на год

Основной внешнеполитической целью, на достижении которой американский лидер Дональд Трамп сосредоточится в текущем году, станет смена власти на Кубе. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам собеседника «Ленты.ру», для того чтобы реализовать план по замене правящего на Кубе политического режима, Дональд Трамп будет активно действовать. Эксперт добавил, что шаги американского лидера будут направлены также на повышение значимости США в Западном полушарии.

Суслов подчеркнул, что Куба важна для Трампа, так как политик планирует представить свержение режима в республике как часть своего политического наследия.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Куба близка к краху. Положение республики связано с прекращением поставок нефти и финансовой помощи из Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше