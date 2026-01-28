Политолог назвал главную цель Трампа во внешней политике на год

По словам собеседника «Ленты.ру», для того чтобы реализовать план по замене правящего на Кубе политического режима, Дональд Трамп будет активно действовать. Эксперт добавил, что шаги американского лидера будут направлены также на повышение значимости США в Западном полушарии.
Суслов подчеркнул, что Куба важна для Трампа, так как политик планирует представить свержение режима в республике как часть своего политического наследия.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Куба близка к краху. Положение республики связано с прекращением поставок нефти и финансовой помощи из Венесуэлы.