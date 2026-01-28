Политолог назвал главную цель Трампа во внешней политике на год

По словам собеседника «Ленты.ру», для того чтобы реализовать план по замене правящего на Кубе политического режима, Дональд Трамп будет активно действовать. Эксперт добавил, что шаги американского лидера будут направлены также на повышение значимости США в Западном полушарии.