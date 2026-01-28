Сенатор от Нижегородской области Вайнберг сложил полномочия и отправится на СВО

«С самого начала специальной военной операции Александр Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи, неоднократно выезжал “за ленточку”. В этом году в связи с истечением срока его полномочий в Совете Федерации он решил не дожидаться определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО», — прокомментировал это решение спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Он пояснил, что с пониманием отнесся к желанию Вайнберга отправиться в зону проведения спецоперации, потому что решение было взвешенным и принималось обдуманно.
«Считаю, что это поступок настоящего мужчины», — добавил Люлин.
Александр Вайнберг был членом Совета Федерации с 2011 года. Срок его полномочий (третьего срока) истекал в сентябре 2026 года.
Ранее Александр Вайнберг занимал должность депутата Законодательного собрания Нижегородской области. Он начал свою политическую деятельность в 2000-х годах после завершения карьеры музыканта в группе «Любэ», где выступал в период с 1990 по 1994 годы. В 2003 году Вайнберг создал собственную группу «Наше дело», но вскоре оставил сцену. Он является автором песни «Дайте вашим детям наши имена», написанной специально для группы «Любэ».
Ранее «ФедералПресс» писал, что в 2026 года одним из ключевых направлений работы депутатов нижегородского парламента станет поддержка участников СВО и их семей. Об этом сообщил Евгений Люлин, анонсируя главные темы этого года.