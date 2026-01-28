Сенатор от Нижегородской области Вайнберг сложил полномочия и отправится на СВО

«С самого начала специальной военной операции Александр Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи, неоднократно выезжал “за ленточку”. В этом году в связи с истечением срока его полномочий в Совете Федерации он решил не дожидаться определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО», — прокомментировал это решение спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.