Сенатор от Нижегородской области Вайнберг сложил полномочия и отправится на СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 января, ФедералПресс. Сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Нижегородской области Александр Вайнберг досрочно сложил свои полномочия. Его отставку приняли на заседании Совфеда 28 января. Ранее он написал заявление, попросив освободить его от должности по собственному желанию в связи с решением отправиться на СВО.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«С самого начала специальной военной операции Александр Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи, неоднократно выезжал “за ленточку”. В этом году в связи с истечением срока его полномочий в Совете Федерации он решил не дожидаться определенной даты и уже сейчас сосредоточить свои усилия на оказании помощи бойцам СВО», — прокомментировал это решение спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Он пояснил, что с пониманием отнесся к желанию Вайнберга отправиться в зону проведения спецоперации, потому что решение было взвешенным и принималось обдуманно.

«Считаю, что это поступок настоящего мужчины», — добавил Люлин.

Александр Вайнберг был членом Совета Федерации с 2011 года. Срок его полномочий (третьего срока) истекал в сентябре 2026 года.

Ранее Александр Вайнберг занимал должность депутата Законодательного собрания Нижегородской области. Он начал свою политическую деятельность в 2000-х годах после завершения карьеры музыканта в группе «Любэ», где выступал в период с 1990 по 1994 годы. В 2003 году Вайнберг создал собственную группу «Наше дело», но вскоре оставил сцену. Он является автором песни «Дайте вашим детям наши имена», написанной специально для группы «Любэ».

Ранее «ФедералПресс» писал, что в 2026 года одним из ключевых направлений работы депутатов нижегородского парламента станет поддержка участников СВО и их семей. Об этом сообщил Евгений Люлин, анонсируя главные темы этого года.