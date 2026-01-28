МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия не намерена вести какие-либо переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее неподобающего поведения, пишет The European Conservative.
«Ни одна европейская столица на самом деле не думает, что Кремль когда-то согласится сесть за стол переговоров с Каллас, чья склонность к возмутительному, инфантильному и недипломатичному поведению стала сенсацией во всем мире. Россияне публично заявляли об этом, обвиняя Каллас и ее команду в некомпетентности и неграмотности», — говорится в материале.
Отмечается, что подход главы евродипломатии основывается не на холодной оценке реальности, а на пустых лозунгах. Автор статьи напомнил, что Каллас отказалась от переговоров с Москвой по урегулированию конфликта на Украине до тех пор, пока Россия «не будет побеждена».
«Сегодня Европе нужен дипломат, способный поддерживать каналы связи, управлять расстановкой сил, снижать риск континентальной войны, слушать всех, понимать всех и разговаривать со всеми», — говорится в публикации.
В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Москва, ни Вашингтон никогда ничего не будут обсуждать с главой евродипломатии Каей Каллас. Он подчеркнул, что сегодня в Европе налицо вырождение политиков, которые находятся у власти, они некомпетентны.
В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного из источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль «плохого полицейского» для стран ЕС.