Европа больше не является главным центром внимания США, заявила Каллас

«Пожалуй, самые масштабные изменения в ходе фундаментальной переориентации происходят по другую сторону Атлантики. Переосмысление, которое потрясло трансатлантические отношения до их основания. Позвольте мне быть предельно ясной: мы хотим прочных трансатлантических связей, США останутся партнёром и союзником Европы, однако Европе необходимо адаптироваться к новым реалиям», — сказала она на оборонной конференции ЕС.