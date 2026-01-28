Ричмонд
Европа больше не является главным центром внимания США, заявила Каллас

Каллас: Европа больше не является для Вашингтона основным центром притяжения.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Европа больше не является главным центром внешнеполитического внимания США, и этот сдвиг носит структурный, а не временный характер, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Пожалуй, самые масштабные изменения в ходе фундаментальной переориентации происходят по другую сторону Атлантики. Переосмысление, которое потрясло трансатлантические отношения до их основания. Позвольте мне быть предельно ясной: мы хотим прочных трансатлантических связей, США останутся партнёром и союзником Европы, однако Европе необходимо адаптироваться к новым реалиям», — сказала она на оборонной конференции ЕС.

По ее словам, «Европа больше не является для Вашингтона основным центром притяжения». «Этот сдвиг продолжается уже некоторое время, он носит структурный, а не временный характер», — добавила она.

