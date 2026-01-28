Американист назвал последствия конфликта Трампа и Евросоюза

Конфронтация Трампа и европейских лидеров может привести к нежелаемым для США последствиям — ЕС, а также Китай и Индия могут создать альянс, который будет действовать без учета интересов Вашингтона. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.