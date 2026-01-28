Американист назвал последствия конфликта Трампа и Евросоюза

Эксперт напомнил, что Дональд Трамп вступает в противостояние со странами Европы, Индией и Китаем. «Это является драйвером притяжения между этими странами», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Политолог отметил, что отношения Европы и Индии строятся на основе стратегической культуры, и Запад пытался настроить Нью-Дели против Пекина. Он добавил, что, несмотря на имеющиеся противоречия между ЕС, Китаем и Индией, они готовы сотрудничать на фоне раздражающих действий американского лидера. По прогнозу Блохина, мир ждут новые альянсы, коалиции и контральянсы.
Индия и Евросоюз уже формируют торговый союз. Нью-Дели и Брюссель подписали политическое заявление о заключении соглашения о свободной торговле.