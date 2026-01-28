Ричмонд
Американист назвал последствия конфликта Трампа и Евросоюза

Конфронтация Трампа и европейских лидеров может привести к нежелаемым для США последствиям — ЕС, а также Китай и Индия могут создать альянс, который будет действовать без учета интересов Вашингтона. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт напомнил, что Дональд Трамп вступает в противостояние со странами Европы, Индией и Китаем. «Это является драйвером притяжения между этими странами», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Политолог отметил, что отношения Европы и Индии строятся на основе стратегической культуры, и Запад пытался настроить Нью-Дели против Пекина. Он добавил, что, несмотря на имеющиеся противоречия между ЕС, Китаем и Индией, они готовы сотрудничать на фоне раздражающих действий американского лидера. По прогнозу Блохина, мир ждут новые альянсы, коалиции и контральянсы.

Индия и Евросоюз уже формируют торговый союз. Нью-Дели и Брюссель подписали политическое заявление о заключении соглашения о свободной торговле.

