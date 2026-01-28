Ричмонд
Социальными выплатами в Челябинской области займется новая структура

Также установлена предельная штатная численность работников — это 103 специалиста.

Социальными выплатами в Челябинской области займется новая структура, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Создать Областное государственное казенное учреждение “Выплатной центр системы социальной защиты населения Челябинской области”», — говорится в распоряжении регионального правительства.

Основной целью очередной структуры станет «оказание государственных услуг, выполнение работ и исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий (…) в сфере предоставления мер социальной поддержки, оказания различных видов государственной социальной помощи и социального обслуживания населения Челябинской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В последние годы правительство и губернатор создают большое количество автономных некоммерческих организаций, на деятельность которых выделяются внушительные суммы из бюджета.