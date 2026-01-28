Молдавия хочет под зонтик

Необходимость в этом, по словам эксперта, возникла также вследствие прошедших в стране президентских и парламентских выборов, которые продемонстрировали явный раскол в обществе. «По итогам этих кампаний можно было бы сделать два вывода. Можно было сказать, что общество расколото, а мы хотим быть представителями всего молдавского общества, а не его части. Или сказать: наша часть (расколотого общества.— “Ъ”) правильная, а другую надо тащить до наших высот. Власти отдают предпочтение второму сценарию. Выбор проевропейский, прозападный, на сближение с Румынией воспринимается как правильный, магистральный. Тогда то, что не укладывается в эти рамки, нужно корректировать, причем довольно жестко. Это то, что происходит в Гагаузии», — пояснил Сергей Маркедонов.