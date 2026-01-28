Молдавия хочет под зонтик

Власти Молдавии вновь заговорили о возможном объединении с Румынией. Идея унионизма не поддерживается большинством населения, но на фоне выхода страны из СНГ и буксующего процесса вступления в Евросоюз дискуссии на этот счет активизировались. Теоретически подобное объединение ставит множество острых вопросов, в том числе о будущем Гагаузии и Приднестровья. Впрочем, пока от перевода этой темы в практическую плоскость спасает в том числе неготовность Румынии принять в свой состав беднейшую в Европе страну.
Новая волна дискуссий на тему возможного объединения Молдавии с Румынией поднялась после интервью, которое президент страны Майя Санду дала 11 января. В нем, рассуждая о национальной идентичности Молдавии, формировавшейся после распада СССР, она упомянула, что вопрос о присоединении к Румынии обсуждался еще в конце 1980-х годов. Сколько людей тогда реально поддержало бы объединение, осталось неизвестным, признала Санду, но тут же добавила: судя по настроениям того времени, речь шла о «сотнях тысяч сторонников».
«Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, такой как Молдова, становится все труднее выживать как демократическому суверенному государству и, конечно же, сопротивляться России», — сказала президент.
При этом она, впрочем, оговорилась, что сейчас большинство населения точно не поддержит такую инициативу. Но зато, по ее словам, многие выступают за вступление в Евросоюз, и «именно к этому мы стремимся, потому что это более реалистичная цель».
Вскоре после появления этого интервью журналисты поинтересовались и у премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну, стал бы он голосовать «за» на гипотетическом референдуме. «Как Александр Мунтяну, я бы проголосовал за объединение с Румынией. Как премьер-министр Республики Молдова, я являюсь руководителем, который должен уважать волю большинства населения, решившего, что наша цель — европейская интеграция», — ответил на это премьер.
Идея о присоединении к Румынии действительно не пользуется популярностью среди большинства граждан Молдавии.
В декабре 2025 года молдавская исследовательская компания IMAS опубликовала итоги опроса, согласно которым против унионизма выступают 54% опрошенных, за — лишь 29%, остальные не определились. В вопросе же вступления в Евросоюз разрыв менее существенный: поддерживают евроинтеграцию 48% респондентов, против — 34%.
Публичные заявления молдавских властей на тему объединения с Румынией начались примерно в то же время, когда Кишинев заявил о планах официально выйти из СНГ уже в этом году. 20 января МИД страны сообщил о запуске процесса денонсации трех базовых соглашений, подписанных в рамках содружества. А в общей сложности в рамках СНГ Молдавия подписала 283 соглашения, из которых уже денонсировала 71, анонсировав денонсацию еще 60 в ближайшее время. При этом власти подчеркнули, что отказываться от экономически выгодных соглашений они не будут, если они не противоречат европейскому курсу страны.
Перспективы вступления Молдавии в ЕС остаются как минимум туманными.
Страна получила статус кандидата в 2022 году, а в июне 2024 года стартовали официальные переговоры о членстве. Молдавские власти нацелены присоединиться к блоку в 2028 году. Но пока Молдавия так и не выполнила многие требования для успешного вхождения в блок. Помимо необходимости провести реформы в сферах правосудия и безопасности, страна так и не решила, что делать с Приднестровьем и Гагаузией, выступающими против евроинтеграции.
Кроме того, в приоритете у Еврокомиссии на ближайшие годы — завершить процесс интеграции балканских стран, в первую очередь Албании и Черногории, что также грозит притормозить евроинтеграцию Молдавии.
Руководитель исследовательской программы «Новая роль постсоветских государств» в Институте международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в разговоре с «Ъ» обратил внимание, что вопрос унионизма, в том числе в устах молдавских политиков, это не что-то новое, но в нынешних обстоятельствах, когда идея европейской интеграции Молдавии «дает определенные сбои», власти пытаются создать при помощи румынской темы «эффект новизны».
Необходимость в этом, по словам эксперта, возникла также вследствие прошедших в стране президентских и парламентских выборов, которые продемонстрировали явный раскол в обществе. «По итогам этих кампаний можно было бы сделать два вывода. Можно было сказать, что общество расколото, а мы хотим быть представителями всего молдавского общества, а не его части. Или сказать: наша часть (расколотого общества.— “Ъ”) правильная, а другую надо тащить до наших высот. Власти отдают предпочтение второму сценарию. Выбор проевропейский, прозападный, на сближение с Румынией воспринимается как правильный, магистральный. Тогда то, что не укладывается в эти рамки, нужно корректировать, причем довольно жестко. Это то, что происходит в Гагаузии», — пояснил Сергей Маркедонов.
Любопытно, что, согласно законодательству Гагаузии, если статус Молдавии как независимого государства изменится, автономия имеет право на самоопределение. Значит, в случае объединения с Румынией Гагаузия вольна объявить независимость. Спокойно смотреть на союз Кишинева и Бухареста наверняка не станут и в Приднестровье.
Впрочем, пока от резких шагов в сторону унионизма молдавские власти удерживают в том числе румынские политики, явно неготовые принимать в состав своего государства одну из беднейших в Европе стран. «Мы уважаем волю граждан Республики Молдова в отношении выбранных ими целей. Если в какой-то момент мнение изменится, мы будем действовать соответствующим образом», — заявил 24 января президент Румынии Никошор Дан, давая понять, что в референдуме о присоединении Молдавии к Румынии нет необходимости, пока на то нет воли Молдавии.