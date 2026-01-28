Суд в ФРГ удовлетворил иск Усманова к FAZ

Поводом для разбирательства стала опубликованная изданием в апреле 2023 года статья. «Среди запрещенных судом заявления FAZ о том, что А. Усманов якобы использовал свое состояние “в интересах или по поручению Кремля”, что он неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане, и что он вмешивался в редакционную политику газеты “Коммерсантъ” после ее приобретения в 2006 г.», — пояснил представитель бизнесмена.