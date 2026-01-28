Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Новосибирской области назвал ключевые приоритеты социального развития на 2026 год

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на расширенном заседании коллегии регионального минтруда подвёл итоги работы социальной сферы за 2025 год и обозначил задачи на 2026-й.

Источник: Сиб.фм

Губернатор Андрей Травников принял участие в расширенном заседании коллегии министерства труда и социального развития Новосибирской области, где дал высокую оценку работе органов социальной поддержки региона за прошедший год. Особо он отметил выстроенную в области систему помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

По словам главы региона, Новосибирская область входит в число лидеров страны по качеству и эффективности мер поддержки участников СВО — как по количеству программ, так и по уровню межведомственного взаимодействия и индивидуальной работы с семьями. Травников подчеркнул, что важным фактором остаётся неформальный подход и стремление решать как системные, так и личные вопросы граждан.

В числе задач на 2026 год губернатор обозначил дальнейшее развитие межведомственного обмена информацией, расширение информирования жителей о доступных мерах поддержки и тиражирование успешных социальных практик, в том числе в сфере защиты детства и поддержки семьи. Отдельный акцент был сделан на необходимости поиска новых решений для ответа на демографические вызовы.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева представила доклад об инфраструктуре социального благополучия. В настоящее время министерство и подведомственные учреждения реализуют 202 государственных полномочия и предоставляют 74 госуслуги. Социальную помощь получают около 174 тысяч жителей области, более 21 тысячи человек обслуживаются на дому, ещё порядка 5,5 тысячи проживают в стационарных учреждениях.

Общий объём финансирования социальной сферы в 2025 году составил 65,5 млрд рублей. В 2026 году бюджет увеличен ещё на 5 млрд рублей. В регионе действует комплексная система поддержки участников СВО и их семей, включающая 72 региональные меры, большинство из которых имеют финансовый характер.

В 2025 году особое внимание уделялось повышению адресности помощи и внедрению цифровых решений. Новосибирская область первой в России запустила проактивное предоставление трёх мер поддержки участникам СВО, а её опыт был рекомендован для тиражирования в других регионах. За несколько месяцев было направлено более 10 тысяч уведомлений. В 2026 году планируется внедрение ещё трёх проактивных услуг.

Одним из ключевых приоритетов на следующий год станет адаптация вернувшихся участников СВО к мирной жизни. Основной упор будет сделан на трудоустройство: для ветеранов формируются персональные карьерные маршруты, предусмотрено индивидуальное сопровождение, обучение и переобучение. Кроме того, с 2026 года для участников СВО вводится отдельный вид социального контракта для ведения предпринимательской деятельности, который можно будет заключить независимо от уровня дохода семьи.