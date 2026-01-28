Губернатор Новосибирской области назвал ключевые приоритеты социального развития на 2026 год

В 2025 году особое внимание уделялось повышению адресности помощи и внедрению цифровых решений. Новосибирская область первой в России запустила проактивное предоставление трёх мер поддержки участникам СВО, а её опыт был рекомендован для тиражирования в других регионах. За несколько месяцев было направлено более 10 тысяч уведомлений. В 2026 году планируется внедрение ещё трёх проактивных услуг.