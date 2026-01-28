Губернатор Новосибирской области назвал ключевые приоритеты социального развития на 2026 год

Губернатор Андрей Травников принял участие в расширенном заседании коллегии министерства труда и социального развития Новосибирской области, где дал высокую оценку работе органов социальной поддержки региона за прошедший год. Особо он отметил выстроенную в области систему помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.
По словам главы региона, Новосибирская область входит в число лидеров страны по качеству и эффективности мер поддержки участников СВО — как по количеству программ, так и по уровню межведомственного взаимодействия и индивидуальной работы с семьями. Травников подчеркнул, что важным фактором остаётся неформальный подход и стремление решать как системные, так и личные вопросы граждан.
В числе задач на 2026 год губернатор обозначил дальнейшее развитие межведомственного обмена информацией, расширение информирования жителей о доступных мерах поддержки и тиражирование успешных социальных практик, в том числе в сфере защиты детства и поддержки семьи. Отдельный акцент был сделан на необходимости поиска новых решений для ответа на демографические вызовы.
Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева представила доклад об инфраструктуре социального благополучия. В настоящее время министерство и подведомственные учреждения реализуют 202 государственных полномочия и предоставляют 74 госуслуги. Социальную помощь получают около 174 тысяч жителей области, более 21 тысячи человек обслуживаются на дому, ещё порядка 5,5 тысячи проживают в стационарных учреждениях.
Общий объём финансирования социальной сферы в 2025 году составил 65,5 млрд рублей. В 2026 году бюджет увеличен ещё на 5 млрд рублей. В регионе действует комплексная система поддержки участников СВО и их семей, включающая 72 региональные меры, большинство из которых имеют финансовый характер.
В 2025 году особое внимание уделялось повышению адресности помощи и внедрению цифровых решений. Новосибирская область первой в России запустила проактивное предоставление трёх мер поддержки участникам СВО, а её опыт был рекомендован для тиражирования в других регионах. За несколько месяцев было направлено более 10 тысяч уведомлений. В 2026 году планируется внедрение ещё трёх проактивных услуг.
Одним из ключевых приоритетов на следующий год станет адаптация вернувшихся участников СВО к мирной жизни. Основной упор будет сделан на трудоустройство: для ветеранов формируются персональные карьерные маршруты, предусмотрено индивидуальное сопровождение, обучение и переобучение. Кроме того, с 2026 года для участников СВО вводится отдельный вид социального контракта для ведения предпринимательской деятельности, который можно будет заключить независимо от уровня дохода семьи.