Ввести льготную ипотеку для госслужащих предлагает депутат

«Именно эти сотрудники выполняют основной объем сложной и ответственной работы, однако их заработная плата начинается от 180 тыс. тенге, что не соответствует уровню нагрузки. Введенная ранее факторно-балльная система оплаты труда на государственной службе, заявленная как мера улучшения финансового положения, на практике привела к росту доходов преимущественно высшего звена руководства. Для большинства же сотрудников ситуация не улучшилась, а диспропорция в оплате труда усилилась», — отметил он.