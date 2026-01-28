Майю Санду поставили в неловкое положение: неожиданный вопрос в ПАСЕ

На заседании ПАСЕ член Сената Испании и депутат группы «Объединённые левые» Лаура Кастель задала Санду прямой вопрос: рассматривает ли Молдова объединение с Румынией как альтернативный путь вступления в ЕС — или же речь идёт о европейской интеграции как суверенного государства в рамках собственной Конституции.
А также прямо спросили, почему Санду будучи президентом выступила за ликвидацию Республики Молдова.
Санду ушла от прямого ответа и заговорила дежурными фразами про «безопасность», «свободный мир» и абстрактный «выбор граждан».
«Страна полностью привержена процессу интеграции в ЕС. У нас есть поддержка большинства людей, как это было видно на недавнем референдуме, несмотря на попытки России вмешаться. Я действительно хочу, чтобы молдаване были в безопасности и Молдова оставалась частью свободного мира. Я обеспокоена тем, что происходит сегодня в мире. Наша стратегия полностью поддерживается большинством людей, она заключается в интеграции в ЕС», — заявила Санду.
Она добавила, что в Молдове усердно работают над интеграцией в ЕС и это «подлинные усилия и реформы».
Санду выразила надежду, что ЕС примет решение о вступлении Молдовы, «пока не стало слишком поздно».
Готовность Санду на «унирю».
О готовности проголосовать за так называемую «унирю» Санду заявила в интервью британскому подкасту. Она уточнила, что это было бы ее личное решение.
Это заявление Санду уже вызвало широкий резонанс. В комментариях в социальных сетях пользователи поражены настолько прямыми словами о фактически готовности лишить Молдову государственности. Многие задались вопросом, не идет ли в данном случае речь о госизмене и нарушении Конституции страны.
Напомним, у Майи Санду как и у многих других представителей молдавской власти, есть гражданство Румынии.
Отношение граждан Молдовы к «унире» и евроинтеграции.
Республиканский конституционный референдум прошел в Молдове 20 октября 2024 года. На него был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет».
По официальны данным, явка составила 50,72%. При этом бюллетени для референдума получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 человека. Из общего числа 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек — за вариант «нет».
По итогам референдума, в Конституцию Молдовы предлагали внести тезисы о «европейской идентичности» народа Республики Молдова и «необратимости европейского курса».
Что касается отношения граждан Молдовы к объединению Молдовы с Румынией, то согласно последнему опросу на эту тему от центра iData, положительно к такой идею относятся лишь чуть более 32% респондентов.