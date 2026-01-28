Майю Санду поставили в неловкое положение: неожиданный вопрос в ПАСЕ

«Страна полностью привержена процессу интеграции в ЕС. У нас есть поддержка большинства людей, как это было видно на недавнем референдуме, несмотря на попытки России вмешаться. Я действительно хочу, чтобы молдаване были в безопасности и Молдова оставалась частью свободного мира. Я обеспокоена тем, что происходит сегодня в мире. Наша стратегия полностью поддерживается большинством людей, она заключается в интеграции в ЕС», — заявила Санду.