Власти признались: Уроженцы Молдовы, живущие в России, — это угроза национальной безопасности

Об этом откровенно заявил депутат от правящей ПАС Раду Мариан.

Источник: Комсомольская правда

Уроженцы Молдовы, живущие в России и имеющие право на восстановление гражданства Молдовы, представляют угрозу национальной безопасности, объявил депутат Раду Мариан, объясняя принятие закона по которому 18-летний юноша, отслуживший в Национальной армии Молдовы, стал лицом без гражданства.

— Это проблема старая, после начала войны России против Украины был вал запросов на получение молдавского гражданства, десятки тысяч от российских граждан, что, надо признать, является риском для национальной безопасности. И сделали поправки в процедуре и в законодательстве, чтобы не допускать рисков для национальной безопасности, — заявил депутат, добавив, что принятие закона, порождающего такие эффекты объяснить можно тем, что «никто не совершенен».

А потом эти же люди предложат, всё-таки, измерять форму черепа и носы…

