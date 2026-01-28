Власти признались: Уроженцы Молдовы, живущие в России, — это угроза национальной безопасности

— Это проблема старая, после начала войны России против Украины был вал запросов на получение молдавского гражданства, десятки тысяч от российских граждан, что, надо признать, является риском для национальной безопасности. И сделали поправки в процедуре и в законодательстве, чтобы не допускать рисков для национальной безопасности, — заявил депутат, добавив, что принятие закона, порождающего такие эффекты объяснить можно тем, что «никто не совершенен».