Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

22 января Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал «дать подзатыльник» «каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы». Орбан назвал его слова «специфической украинской формой угроз» и поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины в МИД.