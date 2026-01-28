В Совфеде раскритиковали заявление Киева о схеме мирной сделки

Сенатор отметил, что поступок украинского министра вызывает у него удивление. «Во всеуслышание объявляется какая-то предполагаемая схема подписания мирного соглашения по Украине с участием России и США, а переговорный процесс-то еще продолжается», — объяснил собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что такое заявление со стороны Киева только подтверждает некомпетентность Сибиги.
Сенатор подчеркнул, что с такими партнерами по переговорному процессу крайне сложно рассчитывать на прогресс.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл журналистам якобы схему подписания мирной сделки. По его словам, Украина подпишет соглашение с США, как и Москва. Сибига уточнил, что такая конструкция утверждается в настоящее время.