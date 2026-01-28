Ричмонд
В Совфеде раскритиковали заявление Киева о схеме мирной сделки

Разглашение неподтвержденной информации о процедуре подписания мирных договоренностей при урегулировании украинского кризиса, которое допустил глава МИД Украины Андрей Сибига, — свидетельство его непрофессионализма. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сенатор отметил, что поступок украинского министра вызывает у него удивление. «Во всеуслышание объявляется какая-то предполагаемая схема подписания мирного соглашения по Украине с участием России и США, а переговорный процесс-то еще продолжается», — объяснил собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что такое заявление со стороны Киева только подтверждает некомпетентность Сибиги.

Сенатор подчеркнул, что с такими партнерами по переговорному процессу крайне сложно рассчитывать на прогресс.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл журналистам якобы схему подписания мирной сделки. По его словам, Украина подпишет соглашение с США, как и Москва. Сибига уточнил, что такая конструкция утверждается в настоящее время.

