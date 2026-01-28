Ричмонд
В АФМ появятся три генеральские должности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев анонсировал появление генеральских должностей в Агентстве РК по финансовому мониторингу. Об этом он заявил 28 января 2026 года на совещании в АФМ, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Президент отметил, что государство принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной деятельности агентства.

«Расширен и укреплен кадровый состав, усилена материально-техническая база, решены многие социальные вопросы — от увеличения зарплаты до обеспечения жильем. Считаю, что в случае необходимости в структуру агентства можно дополнительно ввести три генеральских должности. Это решение позволит повысить статус действительно лучших сотрудников, работающих в регионах. Остается только работать», — Касым-Жомарт Токаев.

Безусловно, как подчеркнул глава государства, определенные результаты достигнуты.

«Активно развивается международное сотрудничество. Страна успешно прошла проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force). С 2023 года Казахстан представляет интересы Евразийского региона в объединении финансовых разведок Группы “Эгмонт”. Налажено конструктивное партнерство с 20 крупными криптобиржами. Впервые в Центральной Азии у нас создано подразделение по блокчейн-анализу “Криптон”. В прошлом году разоблачено около 200 компаний, незаконно обналичивающих деньги с общим оборотом свыше 500 млрд тенге. Ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид», — Касым-Жомарт Токаев.

Все это, по словам президента, «безусловно, содействует укреплению экономической безопасности страны».

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поставил перед Агентством по финмониторингу безотлагательную задачу.