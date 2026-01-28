В АФМ появятся три генеральские должности

«Активно развивается международное сотрудничество. Страна успешно прошла проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force). С 2023 года Казахстан представляет интересы Евразийского региона в объединении финансовых разведок Группы “Эгмонт”. Налажено конструктивное партнерство с 20 крупными криптобиржами. Впервые в Центральной Азии у нас создано подразделение по блокчейн-анализу “Криптон”. В прошлом году разоблачено около 200 компаний, незаконно обналичивающих деньги с общим оборотом свыше 500 млрд тенге. Ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид», — Касым-Жомарт Токаев.