«Безграмотный, жадный, алчный»: Токаев рассказал, кто не может быть патриотом

Настоящий патриот должен хорошо работать на каждом участке, будь то Агентство по финансовому мониторингу, предприятие с госсобственностью, частное предприятие, университет или школа. Каждый должен выполнять свою работу на высоком уровне, чтобы можно было говорить о патриотизме.