«Безграмотный, жадный, алчный»: Токаев рассказал, кто не может быть патриотом

Глава государства на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу высказался о патриотизме и тех, кто не может считаться патриотом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Глава государства подчеркнул важность истинного патриотизма среди сотрудников финансовой разведки, который несовместим с коррупцией, алчностью и безграмотностью. Он отметил, что безграмотный, жадный и склонный к коррупции человек не может быть настоящим патриотом.

Токаев подчеркнул, что важно правильно понимать патриотизм. Он упомянул об этом на заседании Национального курултая в Кызылорде и отметил, что в новой Конституции можно будет сформулировать тезис об ответственном и созидательном патриотизме.

Настоящий патриот должен хорошо работать на каждом участке, будь то Агентство по финансовому мониторингу, предприятие с госсобственностью, частное предприятие, университет или школа. Каждый должен выполнять свою работу на высоком уровне, чтобы можно было говорить о патриотизме.

Эти меры не должны препятствовать работе государства по исполнению социальных обязательств и своевременному освоению бюджетных средств. Важно также учитывать вопросы информационной и коммерческой безопасности, а также защиты персональных данных.