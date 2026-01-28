«Безграмотный, жадный, алчный»: Токаев рассказал, кто не может быть патриотом

Глава государства подчеркнул важность истинного патриотизма среди сотрудников финансовой разведки, который несовместим с коррупцией, алчностью и безграмотностью. Он отметил, что безграмотный, жадный и склонный к коррупции человек не может быть настоящим патриотом.
Токаев подчеркнул, что важно правильно понимать патриотизм. Он упомянул об этом на заседании Национального курултая в Кызылорде и отметил, что в новой Конституции можно будет сформулировать тезис об ответственном и созидательном патриотизме.
Настоящий патриот должен хорошо работать на каждом участке, будь то Агентство по финансовому мониторингу, предприятие с госсобственностью, частное предприятие, университет или школа. Каждый должен выполнять свою работу на высоком уровне, чтобы можно было говорить о патриотизме.
Эти меры не должны препятствовать работе государства по исполнению социальных обязательств и своевременному освоению бюджетных средств. Важно также учитывать вопросы информационной и коммерческой безопасности, а также защиты персональных данных.