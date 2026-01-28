Президент Казахстана сравнил борьбу с мошенниками с ветряными мельницами

«Необходимо рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид, вовлекающих граждан в мошеннические схемы и осознающих противоправную природу своей деятельности. Таким мошенникам или преступным элементам надо давать соответствующие сроки тюремного заключения и уголовного наказания. Если такие поправки будут инициированы АФМ, правительством, я, конечно же, поддержку. Рассмотрите данный вопрос. Без таких кардинальных решений ситуация и дальше будет напоминать борьбу с ветряными мельницами».Касым-Жомарт Токаев.