Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики

Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам безопасности.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 28 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на оборонной конференции ЕС о необходимости рассмотреть постепенное расширение применения квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза.

Решения по вопросам безопасности и внешней политики в настоящее время относятся к исключительной компетенции государств ЕС и для их принятия на уровне Евросоюза требуется единогласное голосование.

«Поэтому нам нужно подумать о том, как сделать наши процедуры более эффективными. Мы можем вдохновляться многолетним процессом, в ходе которого вопросы юстиции и внутренних дел перешли из исключительной компетенции государств-членов в коммунитарную сферу. Мы можем изучить положения договоров, такие как конструктивное воздержание, в контексте военных и оборонных решений. Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности», — сказала она.

Каллас считает, что единогласие используется некоторыми странами ЕС как инструмент торга и не может быть так, чтобы вето одной страны определяло политику для всех остальных.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше