Токаев рассказал о цифровой угрозе нацбезопасности

Глава государства подчеркнул, что масштабное внедрение цифровых решений и систем искусственного интеллекта в деятельность агентства является безотлагательной задачей. По его словам, без этого эффективная работа правоохранительных органов сегодня невозможна.
«Сегодня противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость. Преступники стали активно применять искусственный интеллект. Если правоохранительные органы, включая агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности», — отметил Токаев.
Президент добавил, что в таких условиях государственные органы обязаны действовать на опережение, принимая выверенные и своевременные решения. Он подчеркнул, что правоохранительные структуры должны опираться на лучшие цифровые решения, обеспечивая скорость и качество проводимых в стране преобразований, особенно в период масштабной экономической трансформации.
Совещание в АФМ.
В ходе визита Касым-Жомарт Токаев также поздравил сотрудников агентства с профессиональным праздником — Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что ведомство, созданное пять лет назад в период масштабных реформ, успешно справляется с возложенными задачами и играет важную роль в системе экономической и национальной безопасности.
«За такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу», — сказал президент.
В то же время Токаев подчеркнул, что сейчас не время для самоуспокоенности. По его словам, стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта требует от правоохранительных органов принципиально нового подхода к работе.
