Токаев рассказал о цифровой угрозе нацбезопасности

В ходе визита Касым-Жомарт Токаев также поздравил сотрудников агентства с профессиональным праздником — Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что ведомство, созданное пять лет назад в период масштабных реформ, успешно справляется с возложенными задачами и играет важную роль в системе экономической и национальной безопасности.