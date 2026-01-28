Токаев предложил ужесточить наказание организаторам финансовых пирамид

Президент, выступая на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, подчеркнул, что в стране ведется активная борьба с финансовыми пирамидами. «Только в прошлом году расследовалось более 140 уголовных дел, закрыто 15 тысяч сайтов и 123 чата с более полумиллионом потенциальных вкладчиков», — заявил Токаев. Однако, по его словам, предпринимаемые усилия и разъяснительная работа не меняют ситуацию в корне.
Причиной этого является то, что мошенники маскируют пирамиды под различные финансовые инструменты, а граждане, попадая на их уловки, продолжают терять свои сбережения. Президент отметил необходимость выявления корневых причин проблемы и выработки эффективных мер по противодействию финансовому мошенничеству.
Он также подчеркнул важность рассмотрения вопроса о введении правовой ответственности для участников пирамид, которые осознанно вовлекают граждан в мошеннические схемы. «Таким мошенникам или преступным элементам надо давать соответствующие сроки тюремного заключения и уголовного наказания», — заявил Токаев.
Президент выразил готовность поддержать инициативы Агентства по финансовому мониторингу и правительства, направленные на внесение таких поправок. Он призвал рассмотреть данный вопрос, подчеркнув, что без кардинальных решений ситуация будет напоминать борьбу с ветряными мельницами.