Токаев предложил ужесточить наказание организаторам финансовых пирамид

Президент, выступая на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, подчеркнул, что в стране ведется активная борьба с финансовыми пирамидами. «Только в прошлом году расследовалось более 140 уголовных дел, закрыто 15 тысяч сайтов и 123 чата с более полумиллионом потенциальных вкладчиков», — заявил Токаев. Однако, по его словам, предпринимаемые усилия и разъяснительная работа не меняют ситуацию в корне.