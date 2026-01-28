Ричмонд
Токаев заявил о колоссальном ущербе от теневой экономики

Касым-Жомарт Токаев провел совещание в агентстве по финансовому мониторингу и потребовал пресечь схемы вывода капитала. Президент подчеркнул, что теневая экономика наносит огромный ущерб стране и что необходимо усилить контроль за использованием бюджетных средств, сообщили в пресс-службе Акорды.

Источник: Курсив

Во время совещания глава государства отдельно остановился на проблеме присвоения бюджетных средств и вывода капитала за рубеж, в том числе через криптовалютные схемы.

«Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо. Подобные явления нужно решительно искоренять. Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации — этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача. Главная миссия службы по финансовому мониторингу предельно ясна: обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа. Качественная реализация этой важной задачи напрямую зависит от вашей работы», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Ранее «Курсив» писал, что в Астане двое мужчин организовали теневой обменник криптовалюты, через который прошло свыше 7 млрд тенге. Суд признал их деятельность незаконным предпринимательством, отметив отсутствие лицензии и угрозу экономической безопасности из-за обхода финконтроля.