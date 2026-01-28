Ричмонд
Песков: Путин и аш-Шараа обсудят тему военных РФ в Сирии

Пресс-секретарь российского лидера сообщил об этом журналистам.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Тема, касающаяся нахождения российских военных в Сирии, будет затронута в ходе сегодняшних переговоров президента РФ Владимира Путина с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты и сегодня на переговорах», — отметил представитель Кремля.

