В Татарстане в связи с утратой доверия уволили 22 чиновников

Примечательно, что бывшие госслужащие находятся в реестре уволенных по утрате доверия в течение пяти лет. Когда этот срок подходит к концу, их убирают из списка и они снова могут устроиться на службу в госорганах. На практике же, по словам спикера, уволенных по утрате доверия крайне редко вновь принимают на такую работу.