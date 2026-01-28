В Татарстане в связи с утратой доверия уволили 22 чиновников

В Татарстане в связи с утратой доверия были уволены 22 чиновника. Статистику озвучила завотделом антикоррупционных проверок Управления главы РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.
Как уточнила спикер, из 18 тысяч справок, которые ежегодно попадают в управление, нарушения выявляются примерно в 3% случаев. В целом каждый год проводится от 50 до 70 антикоррупционных проверок.
«Если выявляется конфликт интересов или использование иностранного капитала — увольнение в связи с утратой доверия», — пояснила Равия Шрша.
Примечательно, что бывшие госслужащие находятся в реестре уволенных по утрате доверия в течение пяти лет. Когда этот срок подходит к концу, их убирают из списка и они снова могут устроиться на службу в госорганах. На практике же, по словам спикера, уволенных по утрате доверия крайне редко вновь принимают на такую работу.