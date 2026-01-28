Ричмонд
В Кремле рассказали, что считают прогрессом по Украине

Переговоры в Абу-Даби, которые начались на экспертном уровне, очень сложные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться», — сказал Песков.

Он счел прогрессом уже тот факт, что «на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием». «Дальше будет все зависеть от конструктивизма собеседников», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Территориальные вопросы, которые входят в «формулу Анкориджа», объяснил Песков 26 января, имеют принципиальное значение для России. Он подчеркнул, что представители на переговорах продолжают отстаивать позицию России.

«Формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года.

Материал дополняется.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
