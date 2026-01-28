В Кремле рассказали, что считают прогрессом по Украине

«Работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться», — сказал Песков.
Он счел прогрессом уже тот факт, что «на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием». «Дальше будет все зависеть от конструктивизма собеседников», — отметил пресс-секретарь главы государства.
Территориальные вопросы, которые входят в «формулу Анкориджа», объяснил Песков 26 января, имеют принципиальное значение для России. Он подчеркнул, что представители на переговорах продолжают отстаивать позицию России.
«Формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года.
