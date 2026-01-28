Foreign Policy: «Советом мира» Трамп надломил «стену» БРИКС

Что касается стран — основателей БРИКС, то ЮАР не удостоилась приглашения от Трампа. Президент Бразилии Лула да Силва резко осудил «Совет мира», назвав его попыткой создать новую, подконтрольную США международную структуру, «где Трамп будет хозяином». Лула связался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, попытавшись мобилизовать членов БРИКС и убедить их в том, что детище Трампа угрожает многополярности. Но его усилия не привели к единой позиции, отмечает Мохан.