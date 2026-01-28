Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Foreign Policy: «Советом мира» Трамп надломил «стену» БРИКС

«Совет мира», учрежденный на прошлой неделе в Давосе, был осужден как имперский проект и высмеян из-за «разношерстной» команды, которую привлек президент США Дональд Трамп. Однако президент США на Всемирном экономическом форуме в Давосе сумел развеять миф об антиамериканской «стене БРИКС», пишет эксперт по международным отношениям Раджа Мохан в статье для американского журнала Foreign Policy.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Независимо от дальнейшей успешности, «Совет мира» уже представляет собой самую масштабную попытку изменить мировой порядок, установленный в 1945 году. В отличие от предыдущих нападок Трампа на ООН, он создал формат и потенциальный институт, который может составить конкуренцию этой организации, говорится в статье.

Более того, ожидалось, что БРИКС, который призван бросить вызов гегемонии США, обрушит на Трампа шквал критики. Но вопреки ожиданиям, БРИКС не смог выступить единым фронтом против инициативы Трампа, проявив неожиданную пассивность, пишет Мохан.

Вместо сопротивления, многие члены блока фактически поддержали проект Трампа, либо присоединившись к нему, либо предпочтя не вмешиваться. Особенно примечательным, на взгляд Мохана, стало принятие приглашения Трампа новыми членами БРИКС+ — Египтом, Индонезией и ОАЭ. Саудовская Аравия, которая, согласно Мохану, до сих пор не стала полноценным членом БРИКС, тоже вступила в «Совет мира».

Что касается стран — основателей БРИКС, то ЮАР не удостоилась приглашения от Трампа. Президент Бразилии Лула да Силва резко осудил «Совет мира», назвав его попыткой создать новую, подконтрольную США международную структуру, «где Трамп будет хозяином». Лула связался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, попытавшись мобилизовать членов БРИКС и убедить их в том, что детище Трампа угрожает многополярности. Но его усилия не привели к единой позиции, отмечает Мохан.

По версии автора, Китай, стремясь избежать эскалации торгового конфликта с США и новых тарифных угроз, ограничился лишь ритуальной критикой. Индия заняла выжидательную позицию, не дав однозначного ответа на приглашение. У Нью-Дели уже существуют напряженные отношения с Трампом по ряду вопросов, включая торговые пошлины и его вмешательство в конфликт между Индией и Пакистаном, поэтому власти не хотят лишний раз провоцировать американского президента.

Но самую парадоксальную позицию, как считает Мохан, заняла Россия.

Президент Владимир Путин сообщил, что Москва рассмотрит предложение Трампа и проконсультируется со стратегическими партнерами. Он также заявил о готовности оплатить членский взнос в 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Однако это заявление скорее напоминало формальное проявление интереса, а не искреннее желание участвовать, говорится в статье. При этом Мохан полагает, что Путин не намерен открыто противостоять попыткам Трампа ослабить позиции ООН.

По мнению Мохана, БРИКС, который должен был стать флагманом нового миропорядка, свободного от американского доминирования, оказался бессилен удержать своих членов от поддержки новой организации Трампа, устав которой идет вразрез с его основополагающими принципами.

Широко разрекламированное расширение БРИКС в 2024—2025 годах не стало переломным моментом, а лишь ускорило процесс дезинтеграции блока, пишет автор.

Расширенный БРИКС вместо того, чтобы служить противовесом Соединенным Штатам, проявил себя как «рыхлая и нестабильная коалиция государств с противоречивыми приоритетами и пересекающимися уязвимостями», говорится в статье. Если что-то и объединяет страны БРИКС, так это их желание поддерживать прямые отношения с Вашингтоном, утверждает эксперт.

«Совет мира» Трампа подчеркнул истину: мировая политика определяется не громкими заявлениями о солидарности или многосторонности, а прагматичными расчетами национальных интересов. Трамп, по мнению Мохана, доказал свою способность действовать вне рамок устоявшихся парадигм.

Перспективы «Совета мира», как предполагает Мохан, напрямую связаны с политической судьбой Трампа и его влиянием на внешнюю и оборонную политику США.

Но уже сейчас ясно: миф о едином Глобальном Юге, который под эгидой Китая и России бросает вызов гегемонии США, развеялся на форуме в Давосе. А «стена БРИКС», призванная стать бастионом против американского доминирования, дает все более заметные трещины, резюмирует автор.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше