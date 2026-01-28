Foreign Policy: «Советом мира» Трамп надломил «стену» БРИКС

Независимо от дальнейшей успешности, «Совет мира» уже представляет собой самую масштабную попытку изменить мировой порядок, установленный в 1945 году. В отличие от предыдущих нападок Трампа на ООН, он создал формат и потенциальный институт, который может составить конкуренцию этой организации, говорится в статье.
Вместо сопротивления, многие члены блока фактически поддержали проект Трампа, либо присоединившись к нему, либо предпочтя не вмешиваться. Особенно примечательным, на взгляд Мохана, стало принятие приглашения Трампа новыми членами БРИКС+ — Египтом, Индонезией и ОАЭ. Саудовская Аравия, которая, согласно Мохану, до сих пор не стала полноценным членом БРИКС, тоже вступила в «Совет мира».
Что касается стран — основателей БРИКС, то ЮАР не удостоилась приглашения от Трампа. Президент Бразилии Лула да Силва резко осудил «Совет мира», назвав его попыткой создать новую, подконтрольную США международную структуру, «где Трамп будет хозяином». Лула связался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, попытавшись мобилизовать членов БРИКС и убедить их в том, что детище Трампа угрожает многополярности. Но его усилия не привели к единой позиции, отмечает Мохан.
По версии автора, Китай, стремясь избежать эскалации торгового конфликта с США и новых тарифных угроз, ограничился лишь ритуальной критикой. Индия заняла выжидательную позицию, не дав однозначного ответа на приглашение. У Нью-Дели уже существуют напряженные отношения с Трампом по ряду вопросов, включая торговые пошлины и его вмешательство в конфликт между Индией и Пакистаном, поэтому власти не хотят лишний раз провоцировать американского президента.
Президент Владимир Путин сообщил, что Москва рассмотрит предложение Трампа и проконсультируется со стратегическими партнерами. Он также заявил о готовности оплатить членский взнос в 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Однако это заявление скорее напоминало формальное проявление интереса, а не искреннее желание участвовать, говорится в статье. При этом Мохан полагает, что Путин не намерен открыто противостоять попыткам Трампа ослабить позиции ООН.
По мнению Мохана, БРИКС, который должен был стать флагманом нового миропорядка, свободного от американского доминирования, оказался бессилен удержать своих членов от поддержки новой организации Трампа, устав которой идет вразрез с его основополагающими принципами.
Расширенный БРИКС вместо того, чтобы служить противовесом Соединенным Штатам, проявил себя как «рыхлая и нестабильная коалиция государств с противоречивыми приоритетами и пересекающимися уязвимостями», говорится в статье. Если что-то и объединяет страны БРИКС, так это их желание поддерживать прямые отношения с Вашингтоном, утверждает эксперт.
«Совет мира» Трампа подчеркнул истину: мировая политика определяется не громкими заявлениями о солидарности или многосторонности, а прагматичными расчетами национальных интересов. Трамп, по мнению Мохана, доказал свою способность действовать вне рамок устоявшихся парадигм.
Но уже сейчас ясно: миф о едином Глобальном Юге, который под эгидой Китая и России бросает вызов гегемонии США, развеялся на форуме в Давосе. А «стена БРИКС», призванная стать бастионом против американского доминирования, дает все более заметные трещины, резюмирует автор.