МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен утверждает, что у Москвы якобы нет желания мириться с европейскими странами, передает The Guardian.
«Россия не хочет мира с Европой», — заявила она.
Фредериксен также считает, что между США и Старым Светом должно быть единство.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием «агрессии».
