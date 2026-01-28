Cикорский призвал Маска отключить Starlink на Украине из-за ударов ВС России

«Ситуация меняется коренным образом, и теперь системы Starlink обеспечивают и нашим дронам устойчивые командно-телеметрические каналы связи с передачей видеоизображения и радиокомандного управления. БПЛА-камикадзе “Италмас” обладают дальностью действия около 200 км, что теоретически и при задействовании Starlink обеспечивает нанесение точечных ударов как по стационарным, так и по движущимся целям под Полтавой, Киевом, в Днепропетровской области и т. д.», — говорилось в публикации.