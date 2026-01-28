Вольфович: Беларусь делает ставку на оружие сдерживания, включая «Орешник»

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Беларусь видит агрессивную политику и милитаризацию Запада и сделает ставку на оружие сдерживания, в числе которого и ТЯО, и оперативно-тактический комплекс «Орешник», об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Сегодня глава Совбеза доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко об итогах внезапной проверки Вооруженных сил страны.
«Беларусь делает ставку на вопросы стратегического сдерживания и размещения оружия на своей территории — оружия сдерживания», — цитирует Вольфовича БелТА.
По его словам, в том числе это и тактическое ядерное оружие, и оперативно-тактический комплекс малой дальности «Орешник», которые направлены на недопущение агрессии.
Милитаризация соседей на Западе.
Вольфович отметил, что в Минске внимательно следят за тем, как западные соседи Беларуси взяли курс на активную милитаризацию, увеличивают «военную» составляющую своих бюджетов, как в этих странах растет численность армий. У границ Беларуси регулярно проводятся полномасштабные военные учения, отметил он.
«(…) конечно, мы все это отслеживаем и предпринимаем соответствующие шаги», — подчеркнул Вольфович.
По его словам, для Минска не является секретом то, что у западноевропейских стран большие амбиции. Они хотят доминировать и диктовать условия, оправдывая свою милитаризацию мнимой угрозой с Востока — от России и Беларуси.
«Это полный абсурд, и они сами это прекрасно понимают. Но надо как-то оправдывать свои амбициозные цели перед своим народом», — подчеркнул он.