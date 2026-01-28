События в Миннесоте аукнулись в Милане

Между США и Италией разгорелся нешуточный скандал. Новости о том, что на зимние Олимпийские игры в Милане прибудут сотрудники печально известной Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), вызвали на Апеннинах взрыв общественного возмущения. Петиция с призывом не пускать на итальянскую землю «сквадристов Трампа» собрала за считанные дни 45 тыс. подписей. Этот порыв поддержали и многие итальянские оппозиционные политики, призвавшие премьера Джорджу Мелони, известную своими симпатиями к президенту США, перестать под него прогибаться. Власти Италии попытались сбить накал страстей заверениями, что сотрудники ICE будут «работать исключительно в своих дипломатических представительствах» и не будут иметь никаких полномочий за пределами консульства США.