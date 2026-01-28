Ричмонд
Postoj: Фицо рассказал, когда европейцы «со всех ног» побегут в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует, что к ноябрю 2027 года конфликт на Украине закончится и европейские страны выстроятся в очередь, чтобы возобновить бизнес-связи с Россией. Об этом пишет словацкий интернет-портал Dennik Postoj.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, на пресс-конференции во вторник Фицо сообщил, что Словакия решила подать иск в Суд Европейского союза в Люксембурге против постановления RePowerEU, которое запрещает импорт российского природного газа с ноября 2027 года. Он добавил, что Венгрия, которая также проголосовала против этого регламента, намерена подать аналогичный иск.

По мнению Фицо, Европейская комиссия «всех обманула», поскольку регламент был одобрен квалифицированным большинством, хотя требовал единогласного решения.

Это Фицо считает нарушением принципов основных договоров, на которых основан Европейский союз. По его словам, прекращение импорта российского газа теперь означает, что Словакия, которая всегда была в начале трубопровода, окажется в его конце: «Мы можем столкнуться с ситуациями, когда товара будет не хватать», — сказал он.

Постановление RePowerEU словацкий премьер назвал «идеологическим абсурдом и энергетическим самоубийством». Он заявил, что «это самоубийство» может быть остановлено только одним способом — прекращением конфликта на Украине.

Согласно регламенту, поставки российского газа, в том числе по трубопроводам и по долгосрочным контрактам, должны прекратиться не позднее ноября следующего года. Фицо считает, что к этой дате конфликт на Украине закончится и решение будет пересмотрено.

Запомните мои слова и запишите: как только этот конфликт завершится, все со всех ног, наперегонки кинутся в Россию, чтобы снова вести с ней бизнес. Еще раз: когда военный конфликт закончится, все побегут в Россию, чтобы вернуться к прежнему режиму — обычному бизнесу.

Роберт Фицо
премьер-министр Словакии
