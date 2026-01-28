Запомните мои слова и запишите: как только этот конфликт завершится, все со всех ног, наперегонки кинутся в Россию, чтобы снова вести с ней бизнес. Еще раз: когда военный конфликт закончится, все побегут в Россию, чтобы вернуться к прежнему режиму — обычному бизнесу.