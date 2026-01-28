Согласно статье, на пресс-конференции во вторник Фицо сообщил, что Словакия решила подать иск в Суд Европейского союза в Люксембурге против постановления RePowerEU, которое запрещает импорт российского природного газа с ноября 2027 года. Он добавил, что Венгрия, которая также проголосовала против этого регламента, намерена подать аналогичный иск.
Это Фицо считает нарушением принципов основных договоров, на которых основан Европейский союз. По его словам, прекращение импорта российского газа теперь означает, что Словакия, которая всегда была в начале трубопровода, окажется в его конце: «Мы можем столкнуться с ситуациями, когда товара будет не хватать», — сказал он.
Согласно регламенту, поставки российского газа, в том числе по трубопроводам и по долгосрочным контрактам, должны прекратиться не позднее ноября следующего года. Фицо считает, что к этой дате конфликт на Украине закончится и решение будет пересмотрено.
Запомните мои слова и запишите: как только этот конфликт завершится, все со всех ног, наперегонки кинутся в Россию, чтобы снова вести с ней бизнес. Еще раз: когда военный конфликт закончится, все побегут в Россию, чтобы вернуться к прежнему режиму — обычному бизнесу.