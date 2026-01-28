Каллас выступила за сращивание НАТО с ЕС

«Сейчас США все больше сосредотачивают свое внимание за пределами Европы. НАТО должна превращаться во все более европейскую организацию, чтобы сохранить свою силу. Для этого Европа должна действовать», — сказала она, выступая на конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.
Фактически Каллас призвала к сращиванию систем Евросоюза и НАТО, отметив, что 23 страны входят в обе эти организации и «несут особую ответственность за сопряжение действий» двух структур.
Она призвала обеспечить взаимодополнение ЕС и НАТО и усиление европейской составляющей Североатлантического альянса, перераспределив военные усилия от США к Европе.
