В Европе обвинили Украину в паранойе из-за договоренностей России и США

Неназванный европейский правительственный советник рассказал изданию, что Киев некоторое время был обеспокоен тем, что американский лидер Дональд Трамп в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Аляске в августе 2025 года мог согласиться на установление контроля РФ над всем Донбассом.