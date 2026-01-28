В Европе обвинили Украину в паранойе из-за договоренностей России и США

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Европе считают паранойей опасения Украины по поводу того, что Россия и США в Анкоридже достигли договоренности об установлении контроля РФ над Донбассом, пишет газета Times.
Переговоры президентов России и США на Аляске прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.
Неназванный европейский правительственный советник рассказал изданию, что Киев некоторое время был обеспокоен тем, что американский лидер Дональд Трамп в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Аляске в августе 2025 года мог согласиться на установление контроля РФ над всем Донбассом.
«Он (советник — ред.) предположил, что это может быть всего лишь паранойя со стороны Украины», — говорится в публикации.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
В субботу, 25 января, завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.