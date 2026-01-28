Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поправки затронут 84% текста Конституции Казахстана — комиссия

В Астане состоялось четвертое заседание комиссии по конституционной реформе, новое назначено на 29 января.

Источник: Конституционный Суд Казахстана

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Полный сводный проект поправок в Конституцию Казахстана представили на очередном заседании комиссии по реформе представил зампред Конституционного суда Бакыт Нурмуханов.

«Предложенные изменения — это важный и глубоко продуманный шаг, меняющий концептуальные подходы и повышающий качество Основного закона», — сказал он.

Представители комиссии учли все предложения, которые вносили как политические партии, НПО и эксперты, так и рядовые казахстанцы, отметил представитель комиссии.

Проект обновленной Конституции, подчеркнул Нурмуханов, состоит из преамбулы, 11 разделов и 104 статей.

Из 11 разделов два новых: «Народный Совет» и «Внесение изменений и дополнений в Конституцию», а еще у четырех — новые названия.

Изменения и дополнения, отметил зампред Конституционного суда, затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.

Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что новеллы, которые комиссия отразила в сводном проекте кардинально меняют облик Основного закона.

«Усиливаются гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. При сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти», — добавил он.

Преамбула.

Преамбулу Основного закона Казахстана предлагается оформить полностью в новой редакции с учетом новых общенациональных ценностей и современных вызовов, отметил Нурмуханов.

«В проекте определяется статус государства — Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы», — добавил Бакыт Нурмуханов.

Ценности брака и семьи, основные права.

Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов рассказал, что поправки в раздел «Основные права, свободы и обязанности» усилят и дополнят гарантии прав и свобод казахстанцев.

«Это абсолютизация права на жизнь, человекоцентричность, закрепление неприкосновенности личности и “правил Миранды”, защита персональных данных в цифровую эпоху, усиление защиты чести и достоинства личности, социальных прав личности, принципа правовой определенности», — озвучил Бакыт Нурмуханов.

Он добавил, что новое звучание право на свободу слова и творчества.

«Выделены его отдельные виды с гарантиями защиты интеллектуальной собственности, что является непременным условием свободного развития личности в демократическом и правовом государстве», — отметил Нурмуханов.

По его словам, в Конституции будут усилены ценности брака и семьи, а также обязанность защиты окружающей среды.

Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 29 января.