Поправки затронут 84% текста Конституции Казахстана — комиссия

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Полный сводный проект поправок в Конституцию Казахстана представили на очередном заседании комиссии по реформе представил зампред Конституционного суда Бакыт Нурмуханов.
«Предложенные изменения — это важный и глубоко продуманный шаг, меняющий концептуальные подходы и повышающий качество Основного закона», — сказал он.
Представители комиссии учли все предложения, которые вносили как политические партии, НПО и эксперты, так и рядовые казахстанцы, отметил представитель комиссии.
Проект обновленной Конституции, подчеркнул Нурмуханов, состоит из преамбулы, 11 разделов и 104 статей.
Из 11 разделов два новых: «Народный Совет» и «Внесение изменений и дополнений в Конституцию», а еще у четырех — новые названия.
Изменения и дополнения, отметил зампред Конституционного суда, затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции.
Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что новеллы, которые комиссия отразила в сводном проекте кардинально меняют облик Основного закона.
«Усиливаются гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. При сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти», — добавил он.
Преамбула.
Преамбулу Основного закона Казахстана предлагается оформить полностью в новой редакции с учетом новых общенациональных ценностей и современных вызовов, отметил Нурмуханов.
«В проекте определяется статус государства — Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы», — добавил Бакыт Нурмуханов.
Ценности брака и семьи, основные права.
Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов рассказал, что поправки в раздел «Основные права, свободы и обязанности» усилят и дополнят гарантии прав и свобод казахстанцев.
«Это абсолютизация права на жизнь, человекоцентричность, закрепление неприкосновенности личности и “правил Миранды”, защита персональных данных в цифровую эпоху, усиление защиты чести и достоинства личности, социальных прав личности, принципа правовой определенности», — озвучил Бакыт Нурмуханов.
Он добавил, что новое звучание право на свободу слова и творчества.
«Выделены его отдельные виды с гарантиями защиты интеллектуальной собственности, что является непременным условием свободного развития личности в демократическом и правовом государстве», — отметил Нурмуханов.
По его словам, в Конституции будут усилены ценности брака и семьи, а также обязанность защиты окружающей среды.
Следующее заседание Конституционной комиссии состоится 29 января.