Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, заявил Лавров

«Сергей Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ по итогам встречи министра с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН Тареком Альбанаи и Лизой Грегуар-ван Хаарен.