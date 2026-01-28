Ричмонд
Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, заявил Лавров

Лавров: РФ выступает за преобразования, которые повысят эффективность СБ ООН.

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Россия выступает за выверенные преобразования СБ ООН, направленные на повышение авторитета и эффективности этого органа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сергей Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ по итогам встречи министра с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН Тареком Альбанаи и Лизой Грегуар-ван Хаарен.

