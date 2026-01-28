Совет мира Трампа назвал Беларусь одним из своих учредителей

Совет мира президента США Дональда Трампа назвал Беларусь одной из своих стран-учредительниц, пишет ТАСС.
Советом мира, который создается по инициативе американского президента Трампа, был представлен первый список государств-учредителей, подтвердивших свое участие.
Изначально 22 января устав Совета мира на полях Всемирного экономического форума в Давосе был официально подписан 18 странами, в том числе Азербайджаном, Арменией, Венгрией, Казахстаном, Катаром, ОАЭ, Саудовской Аравией, Турцией, Узбекистаном и другими. Сейчас в перечень вошли еще семь стран: Беларусь, Албания, Египет, Иордания, Камбоджа, Кувейт и Сальвадор.
Таким образом, общее число соучредителей Совета мира Трампа достигло уже 26.
Напомним, 20 января, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира. И «Комсомолка» писала, что был раскрыт подписанный белорусским лидером документ о вхождении Беларуси в Совет мира: «Имею честь сообщить правительству США».
Отметим, что целью создания Совета мира является управление сектором Газа, а также, как предполагается, предотвращение и урегулирование конфликтов в других регионах планеты.
