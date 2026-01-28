Трамп: ВМС США готовы поступить с Ираном так же, как с Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка кораблей ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln готова провести операцию против Ирана аналогично тому, как это было сделано в ситуации с Венесуэлой.
«Это более крупный флот, чем тот, который был направлен к Венесуэле, его возглавляет великий авианосец Abraham Lincoln. Как и в случае с Венесуэлой, он (флот — прим. ТАСС) готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы», — написал Трамп в TruthSocial.
