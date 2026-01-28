Политолог: почему Каллас спешит лишить страны ЕС право вето

Эксперт полагает, что в Евросоюзе страны согласятся с тем, что решения должны приниматься на основе согласия большинства членов объединения, а не единогласно. Собеседник NEWS.ru считает, что такие политики, как Кая Каллас, считают это правильным подходом в условиях, когда основной союзник Европы по НАТО — США — намерен прекратить поддерживать Украину на прежнем уровне.
«Трамп заявил европейцам: “Вы хотите защищать Украину? Так защищайте, это ваше дело. Вы направляйте туда деньги, покупайте у нас оружие, а что вы с ним дальше будете делать, нас не касается”. Так как же быть, если отдельные страны выступают против решений для помощи Украине?», — объяснил Светов.
По словам политолога, такую позицию Трампа Каллас сможет использовать в качестве аргумента в дискуссии о требованиях к процедуре принятия решений в ЕС. Светов добавил, что в условиях экономической нестабильности Брюсселю необходимы более гибкие механизмы управления, так как принцип единогласия не позволяет оперативно реагировать на вызовы.
Юрий Светов напомнил, что пока ЕС покинула только Великобритания. Остальные члены Евросоюза делают выводы — пока кажется, что Лондон больше потерял, чем выиграл.
Ранее Каллас заявила, что странам Евросоюза следует рассмотреть возможность применения квалифицированного большинства при принятии решений, особенно в вопросах внешней политики. Глава евродипломатии уточнила, что некоторые члены ЕС используют единогласие как механизм торга, в итоге вето одной страны определяет политику всего объединения.