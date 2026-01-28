Ричмонд
Политолог: почему Каллас спешит лишить страны ЕС право вето

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас намерена ускорить процесс лишения стран Евросоюза права вето из-за политики, реализуемой американским лидером Дональдом Трампом в отношении Украины. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Юрий Светов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт полагает, что в Евросоюзе страны согласятся с тем, что решения должны приниматься на основе согласия большинства членов объединения, а не единогласно. Собеседник NEWS.ru считает, что такие политики, как Кая Каллас, считают это правильным подходом в условиях, когда основной союзник Европы по НАТО — США — намерен прекратить поддерживать Украину на прежнем уровне.

«Трамп заявил европейцам: “Вы хотите защищать Украину? Так защищайте, это ваше дело. Вы направляйте туда деньги, покупайте у нас оружие, а что вы с ним дальше будете делать, нас не касается”. Так как же быть, если отдельные страны выступают против решений для помощи Украине?», — объяснил Светов.

По словам политолога, такую позицию Трампа Каллас сможет использовать в качестве аргумента в дискуссии о требованиях к процедуре принятия решений в ЕС. Светов добавил, что в условиях экономической нестабильности Брюсселю необходимы более гибкие механизмы управления, так как принцип единогласия не позволяет оперативно реагировать на вызовы.

«При этом даже если в ЕС введут нововведение о принятии решения большинством, страны не станут выходить из объединения. Евросоюз может распасться либо весь сразу, либо будет продолжать существовать», — уточнил эксперт.

Юрий Светов напомнил, что пока ЕС покинула только Великобритания. Остальные члены Евросоюза делают выводы — пока кажется, что Лондон больше потерял, чем выиграл.

Ранее Каллас заявила, что странам Евросоюза следует рассмотреть возможность применения квалифицированного большинства при принятии решений, особенно в вопросах внешней политики. Глава евродипломатии уточнила, что некоторые члены ЕС используют единогласие как механизм торга, в итоге вето одной страны определяет политику всего объединения.

