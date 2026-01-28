Казахстан и ОАЭ готовят долгосрочные аграрные соглашения

В рамках рабочей поездки в город Дубай (ОАЭ) и участия в крупнейшей международной выставке пищевой промышленности и напитков Gulfood 2026 министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с министром изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амной бинт Абдуллой Аль-Дахак Аль-Шамси.
Стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества в аграрной сфере, подчеркнув значимость взаимодействия в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности как важной составляющей двусторонних отношений.
«ОАЭ выступают одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. По итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот продукции агропромышленного комплекса между нашими странами вырос почти на 7%. Основными экспортными товарами являются баранина, мясо крупного рогатого скота, бобовые культуры, пшеница и другая сельскохозяйственная продукция. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении экспорта в ОАЭ, прежде всего за счет зерна и продуктов его переработки, масличных культур, растительных масел, мяса и кормовой продукции, включая халяльную и экологически чистую продукцию», — отметил Айдарбек Сапаров, предложив рассмотреть возможность заключения долгосрочных экспортных контрактов, в том числе с участием государственных и квазигосударственных структур.
Продолжается работа по согласованию ветеринарных требований. На сегодняшний день 13 казахстанских предприятий получили право экспорта красного мяса и мяса птицы в ОАЭ. Также согласованы поставки живого крупного и мелкого рогатого скота, мяса и куриных яиц.
Казахстан является одним из крупнейших аграрных производителей Евразийского региона: страна входит в первую десятку мировых экспортеров зерна, занимает 2-е место в мире по экспорту муки (1,7 млн тонн) и 8-е место по экспорту подсолнечного масла (600 тыс. тонн). Ежегодный объем экспорта зерновых составляет порядка 13−14 млн тонн.
«В этой связи мы готовы выступить долгосрочным партнером ОАЭ в рамках реализации Национальной стратегии продовольственной безопасности ОАЭ до 2051 года. Для системного развития взаимодействия разработана Дорожная карта на 2026−2028 годы по расширению взаимовыгодных поставок сельскохозяйственной продукции и инвестиционного сотрудничества. Подписание данного документа создаст новые возможности для укрепления двусторонних связей», — подчеркнул министр.
«Казахстан — перспективный партнер в аграрной сфере. Мы высоко оцениваем потенциал вашего агропромышленного комплекса, качество производимой продукции. ОАЭ готовы к углублению сотрудничества в области продовольственной безопасности, реализации совместных проектов и созданию рабочей группы для практической координации», — сказала в свою очередь Амна бинт Абдулла Аль-Дахак Аль-Шамси.