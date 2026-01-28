Казахстан и ОАЭ готовят долгосрочные аграрные соглашения

«ОАЭ выступают одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. По итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот продукции агропромышленного комплекса между нашими странами вырос почти на 7%. Основными экспортными товарами являются баранина, мясо крупного рогатого скота, бобовые культуры, пшеница и другая сельскохозяйственная продукция. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении экспорта в ОАЭ, прежде всего за счет зерна и продуктов его переработки, масличных культур, растительных масел, мяса и кормовой продукции, включая халяльную и экологически чистую продукцию», — отметил Айдарбек Сапаров, предложив рассмотреть возможность заключения долгосрочных экспортных контрактов, в том числе с участием государственных и квазигосударственных структур.