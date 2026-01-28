«Кричат и угрожают». На Западе сделали резкое заявление о поддержке Киева

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украина в последнее время перешла все дипломатические границы, угрожая и оскорбляя тех, кто оказывал ей поддержку, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
«Украина кусает руку, которая ее кормит. В последние недели украинское руководство перешло все дипломатические границы: от публичных нападок со стороны Владимира Зеленского до вспышек гнева, исходящих от главы МИД Украины Андрея Сибиги. Послание из Киева было враждебным, а не партнерским», — написал он.
По словам Ковача, пока другие «кричат и угрожают», Венгрия отвечает спокойной решимостью и действует исходя из национальных интересов.
На прошлой неделе Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Зеленский во время выступления в Давосе также заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига оскорбил венгерского лидера, заявив, что тот не заботится о согражданах, проживающих на территории Украины, а также повторно обвинил его в связях с Москвой. Таким образом он отреагировал на заявление Орбана о том, что Будапешт будет отклонять запрос на вступление Украины в Евросоюз в ближайшие сто лет.