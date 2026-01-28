Ричмонд
Как развивать IT-чемпионов мирового уровня в Казахстане, обсудил Токаев с бизнесменами

Глава государства принял казахстанских Ерзата Дулата и Мурата Абдрахманова.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев встретился с техническим директором стартапа Higgsfield AI Ерзатом Дулатом и основателем венчурной платформы MA7 Ventures Муратом Абдрахмановым.

На встрече глава государства и предприниматели обсудили внедрение искусственного интеллекта в экономику, госуправление и социальную сферу, а также развитие IT-предпринимательства, венчурной и AI-индустрии.

ИИ помогает проводить раннюю диагностику инсульта и онкозаболеваний в Казахстане.

Глава государства, отметили в пресс-службе, высоко оценил успех стартапа Higgsfield AI и подчеркнул важность появления в нашей стране компаний, которые становятся глобальными чемпионами в ИИ.

«Президент отметил, что основная задача — сделать Казахстан площадкой, где IT-компании могут быстро запускаться, масштабироваться и выходить на мировые рынки», — говорится в сообщении.

По словам Ерзата Дулата, команда Higgsfield практически на 95% состоит из казахстанцев, что подтверждает потенциал молодежи республики.

Кибербезопасность и киберзащита в Казахстане будут бурно развиваться — Смышляева.

«Он подтвердил готовность стать партнером государства в подготовке кадров для AI-индустрии и реализации совместных образовательных инициатив», — добавили в пресс-службе.

Предприниматель Мурат Абдрахманов, отметил, что сегодня венчурная индустрия является инструментом технологического развития государств.