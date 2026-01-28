Как развивать IT-чемпионов мирового уровня в Казахстане, обсудил Токаев с бизнесменами

АСТАНА, 28 янв — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев встретился с техническим директором стартапа Higgsfield AI Ерзатом Дулатом и основателем венчурной платформы MA7 Ventures Муратом Абдрахмановым.
На встрече глава государства и предприниматели обсудили внедрение искусственного интеллекта в экономику, госуправление и социальную сферу, а также развитие IT-предпринимательства, венчурной и AI-индустрии.
Глава государства, отметили в пресс-службе, высоко оценил успех стартапа Higgsfield AI и подчеркнул важность появления в нашей стране компаний, которые становятся глобальными чемпионами в ИИ.
«Президент отметил, что основная задача — сделать Казахстан площадкой, где IT-компании могут быстро запускаться, масштабироваться и выходить на мировые рынки», — говорится в сообщении.
По словам Ерзата Дулата, команда Higgsfield практически на 95% состоит из казахстанцев, что подтверждает потенциал молодежи республики.
«Он подтвердил готовность стать партнером государства в подготовке кадров для AI-индустрии и реализации совместных образовательных инициатив», — добавили в пресс-службе.
Предприниматель Мурат Абдрахманов, отметил, что сегодня венчурная индустрия является инструментом технологического развития государств.