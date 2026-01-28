Захарова: США освободили двух россиян с захваченного танкера «Маринера»

25 января генконсульство России в Эдинбурге также сообщало, что так и не получило доступа к задержанных россиянам и продолжает добиваться встречи с ними. На следующий день члены экипажа танкера за исключением капитана и его помощника покинули судно и сошли на берег в шотландском городе Инвернесс, пройдя оформление в центре армейского резерва.