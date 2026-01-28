Политолог: способен ли Киев устроить госпереворот в Венгрии

Эксперт уточнил, что информация о стремлении Киева сменить власть в Венгрии муссируется самим Виктором Орбаном. По мнению политолога, венгерский премьер поднимает и другие темы, например, говорит об угрозе ядерной войны. Богдан Беспалько подчеркнул, что в настоящее время украинским властям «не до госпереворота» в Венгрии.