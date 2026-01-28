Ричмонд
Политолог: способен ли Киев устроить госпереворот в Венгрии

У Украины нет возможностей, необходимых для организации смены власти в Венгрии. Заявления об угрозах Киева сместить Виктора Орбана используются для повышения популярности венгерского премьер-министра в преддверии выборов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог выразил сомнение, что Украина имеет ресурсы для смены режима в соседней европейской стране.

«Может быть, каким-то образом европейские чиновники или евродепутаты могут использовать Киев в этом отношении, но я сомневаюсь, что это реальная угроза», — сказал собеседник NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что информация о стремлении Киева сменить власть в Венгрии муссируется самим Виктором Орбаном. По мнению политолога, венгерский премьер поднимает и другие темы, например, говорит об угрозе ядерной войны. Богдан Беспалько подчеркнул, что в настоящее время украинским властям «не до госпереворота» в Венгрии.

Ранее Виктор Орбан заявил, что получает угрозы со стороны украинских лидеров. Он добавил, что запугиваниям подвергаются также другие члены правительства. Политик отметил, что это уже становится «частью повседневной жизни» и, скорее всего, продлится до выборов, которые состоятся 12 апреля.

