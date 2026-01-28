Ричмонд
Лукашенко доложили о ситуации в энергетике во время непогоды

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заслушал доклад вице-премьера Виктора Каранкевича о том, как функционирует энергетическая инфраструктура страны в непростых погодных условиях.

Каранкевич доложил главе государства о ситуации 27—28 января, когда было заметное ухудшение погоды. По данным вице-премьера, электроснабжение было нарушено в 475 населенных пунктах.

«Из них в 450 электроснабжение уже восстановлено по штатной схеме. В остальных ставится задача завершить соответствующие работы в течение 28 января», — следует из его доклада, сообщает БелТА.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
