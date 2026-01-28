Лукашенко доложили о ситуации в энергетике во время непогоды

Каранкевич доложил главе государства о ситуации
«Из них в 450 электроснабжение уже восстановлено по штатной схеме. В остальных ставится задача завершить соответствующие работы в течение 28 января», — следует из его доклада, сообщает БелТА.
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заслушал доклад вице-премьера Виктора Каранкевича о том, как функционирует энергетическая инфраструктура страны в непростых погодных условиях.
Каранкевич доложил главе государства о ситуации
«Из них в 450 электроснабжение уже восстановлено по штатной схеме. В остальных ставится задача завершить соответствующие работы в течение 28 января», — следует из его доклада, сообщает БелТА.