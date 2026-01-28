Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике и энергетике

ДОХА, 28 янв — РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян во время визита в Россию в четверг обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным развитие сотрудничества в экономике, торговле, энергетике и инвестиционной сфере, передало официальное эмиратское агентство новостей WAM.
«Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян в четверг нанесет визит в Российскую Федерацию. Его Высочество обсудит с Его Превосходительством президентом Российской Федерации Владимиром Путиным различные аспекты сотрудничества и совместной работы, а также возможности их развития, в частности, в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и других областях, служащих приоритетам совместного развития в рамках стратегического партнерства, объединяющего две страны, а также ряд других вопросов», — говорится в сообщении.