Макрон назвал тревожным стратегическим сигналом для Европы ситуацию с Гренландией

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ситуация вокруг Гренландии стала тревожным стратегическим сигналом для Европы.
«Ситуация вокруг Гренландии является тревожным стратегическим сигналом для всей Европы — в вопросах утверждения европейского суверенитета, вклада в безопасность Арктики, борьбы с иностранным вмешательством и дезинформацией, противодействия изменению климата, а также развития привилегированного партнерства в области устойчивого развития и снижения стратегической зависимости», — сказал Макрон на встрече в Елисейском дворце с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и главой правительства Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Выступление транслировалось в X.
Французский лидер считает, что «Европейский союз в 2026 году должен пересмотреть свою арктическую стратегию». «Мы также поддерживаем усиление вовлеченности НАТО в Арктике через создание режима повышенной бдительности и готовы к этому присоединиться», — сказал президент.
Он также добавил, что Франция «предлагает ускорить реализацию стратегического партнерства, подписанного в 2023 году между Европейским союзом и Гренландией». «Это партнерство позволит развивать сотрудничество в сфере стратегического сырья», — подчеркнул Макрон.
Уроки для Европы
В свою очередь Фредериксен заявила, что «мир оказался в ситуации, когда сложившийся мировой порядок находится под давлением». «Фактически он стремительно трансформируется. Возможно, он даже уже исчез. В этой ситуации нам как никогда нужна более сильная Европа, у которой есть воля и способность защищать свои ценности и принципы», — подчеркнула премьер Дании.
По ее словам, «за последние недели Европа многому научилась». «Если мы едины, если мы не идем ни на какие компромиссы в отношении наших демократических ценностей, если мы очень ясно и четко заявляем о своей позиции, особенно под внешним давлением, если мы держимся и отвечаем, то тогда мы способны защитить себя и двигаться вперед вместе», — сказала Фредериксен.
Глава правительства Гренландии поблагодарил Францию за ее поддержку суверенитета Гренландии и заявил о намерении региона развивать сотрудничество с Парижем. «Мы будем изучать новые возможности для развития торговых обменов, культурных контактов, сотрудничества, образования и других сфер, — отметил Нильсен. — Обсуждение этих вопросов уже началось».
Президент США Дональд Трамп 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту Трампу проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и «зоны обороны», если НАТО сочтет это необходимым.
Фредериксен позднее заявила, что Рютте не уполномочен вести подобные переговоры от имени Дании. Она также отметила, что переговорный процесс перешел в «традиционное русло» дипломатического поиска решений.
6 февраля Франция откроет в гренландской столице Нууке генеральное консульство. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал учреждение французского консульства в Нууке «политическим сигналом» США на фоне заявлений Трампа о Гренландии.